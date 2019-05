Liga | Eibar-Barcellona 2-2 | una doppietta di Messi chiude il campionato

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Lasinel segno di Lionele del resto non poteva essere altrimenti. Il fuoriclasse delsigla unanel 2-2 con cui i catalani, già da tempo campioni, pareggiano sul campo dell'. In vantaggio i padroni di casa con Cucurella al 20°, poi arriva il micidiale 1-2 diin gol al 31° e al 32° prima su assist di Vidal, poi su quello di Rakitic. In totale 36 le sue reti. Prima dell'intervallo, al 45°, arriva il definitivo 2-2 di De Blasis. Ildi Valverdecon 87 punti, a +11 sull'Atletico Madrid secondo e a +19 sul Real terzo.

