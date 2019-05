I negri non si siedono qui Bullizzato sullo scuolabus da due ragazzine a

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Isidavanti, i bianchi dietro”, poi schiaffi e spinte. La vittima è un bambino italo senegalese di 11 anni, le bulle: duepiù grandi. Il tutto su unoin provincia di Treviso. A denunciarlo la mamma dell'undicenne sulla pagina Facebook Cara Italia, che promuove l’integrazione. Nel lungo post spiega: “Mio figlio ha detto che non si è difeso sennò rischiava di far loro del male, e perché aveva paura di passare dal torto”.Racconta il Corriere Veneto che le due responsabili sono due adolescenti, più una possibile terza la cui posizione è ancora da chiarire, tutte e tre di terza media. Si legge sul quotidiano che sull’autobus l’autista aveva invitato il bambino ad andare a sedersi nei posti in fondo per lasciare quelli davanti ai bimbi delle elementari. Quando ...

