ilmessaggero

(Di martedì 7 maggio 2019) Stefan Deva ko: il difensore dell' Inter ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori delladestra. 'Ho sentito tirare l'adduttore, aspettiamo per capire cos'è', aveva detto dopo ...

IlmsgitSport : #de vrij, coscia ko, #spalletti in emergenza contro il Chievo - ilmessaggeroit : #de vrij, coscia ko, #spalletti in emergenza contro il Chievo - FCInternazional : Esami clinici e strumentali per Stefan De Vrij all'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distraz… -