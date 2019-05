Report 6 maggio 2019 le inchieste sul caso Siri | Tav | rifiuti spaziali | protesi e cibi

“The Breath of Nature” : omaggio alla bellezza - invito alla consapevolezza nel libro del Reporter Luca Bracali : Il fotografo e documentarista Luca Bracali presenta la sua tredicesima opera, Il Respiro della Natura (The Breath of Nature), composta di due volumi raccolti in un cofanetto, proposti nelle lingue italiano, inglese, francese e tedesco. Gli alberi e le piante sono il tema principale delle 250 fotografie, scattate in anni di esplorazioni in 141 paesi; vi è inoltre nel secondo volume un approfondimento sul vivaismo toscano, sulla sua tradizione e ...