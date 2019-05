Maltempo | 12 persone ancora fuori casa nel Bolognese

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Hanno trovato una sistemazione presso familiari o in strutture della zona le 12evacuate ieri pomeriggio da una palazzina in via Nazionale, a Pianoro Vecchio nel. L’edificio e’ stato dichiarato inagibile dopo che uno smottamento, provocato probabilmente dalle piogge, ha fatto cedere il muro di contenimento in cemento armato sul quale poggia il condominio.Il muro crollato ha trascinato detriti e alcune biciclette, finendo su una pista pedonale sottostante dove in quel momento non passava nessuno. Il sindaco di Pianoro Gabriele Minghetti ha definito l’accaduto “una tragedia sfiorata” e ha annunciato che le attivita’ di ripristino partiranno al piu’ presto. Nel, sono stati decine gli altri interventi di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per prestare assistenza ain difficolta’ per il. I ...

IlMattinale : RT @msgelmini: #Maltempo sul Garda ci preoccupa. Molti i danni alle persone e alle cose che possono mettere a rischio anche la stagione est… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Emergenza maltempo: Continuano le ricerche dei Vigili del Fuoco per il giovane pescatore disperso nel Mincio, in provi… - bbeghella : RT @chilhavistorai3: Emergenza maltempo: Continuano le ricerche dei Vigili del Fuoco per il giovane pescatore disperso nel Mincio, in provi… -