Falsa cittadinanza | indagine anche nel Novarese

Cittadinanza (Falsa) in 3 giorni : nel business anche un parroco : Un migliaio di cittadinanze itailane falsificate per un giro d'affari di oltre 5 milioni di euro. E nella vicenda era coinvolto persino un parroco. È il "sodalizio criminale" scoperto oggi in Piemonte, tra Verbania e Novara, dalla polizia dopo indagini durate oltre un anno. In manette nell'operazione "Super Santos" sono finiti sette brasiliani che in appena tre giorni sono stati in grado di trasformare 800 brasiliani in cittadini italiani. Ogni ...