“Amici” | ultimo appuntamento pomeridiano per annunciare la squadra completa Tra gli

(Di venerdì 22 marzo 2019) Domani, sabato 23 marzo, alle ore 14.10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce l’speciale diprima dell’avvio del tanto atteso serale in onda da sabato 30 marzo su Canale 5.Maria svela l’altro nome della rosa dei talent che partecipano alla fase Serale, compone le due squadre formate da 6 elementi ciascuna divise in Bianca e Blu e annuncia ufficialmente il nome del secondo Direttore Artistico che fa parte del cast di questa diciottesima edizione.Due graditi ospiti in studio: Elodie feat. dell’singolo dei The Kolors “Pensare Male” e l’attore Giorgio Pasotti protagonista della fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua” che si conclude domenica 24 marzo in prima serata.è ideato e condotto da Maria De Filippi, prodotta da Fascino p.g.t. per Mediaset, firma la regia Andrea Vicario.

