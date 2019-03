Volley | Superlega 2019 25ma giornata Perugia vince la regular season | Trento sbanca

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora econ unadi anticipo ladi. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perchè, anche in caso di sconfitta all’ultima0-3 e contemporanea vittoria 3-0 dila Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, dunque, per gli umbri la vittoria nella sfida casalinga contro un coriaceo Sora che gioca alla pari con la capolista per tre set e si arrende con il punteggio di 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-12).L’Itas Trentino acuisce la crisi dell’Azimut Leo Shoes Modenando il PalaPanini nel big match dicon un secco 3-0 (25-19, 25-17, 25-22) ottenuto al termine di un match a senso unico che ha visto la squadra di Lorenzetti dominare ...

