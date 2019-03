Brexit | Parlamento boccia ipotesi di un nuovo referendum

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ancora un giorno di fuoco per Theresa May, che oggi si trova a dover gestire il voto per il rinnovo della.La premier britannica, dopo la sconfitta di ieri sera in cui la Camera dei Comuni hato nuovamente l'accordo concluso con l'Unione europea, ha messo oggi in agenda un voto per l'approvazione dell'accordo o del rinvio. Una mossa disperata quella del primo ministro inglese, che da tempo ormai non sa più come gestire il processo di uscita dall'Unione europea.Intanto oggi pomeriggio, la Camera dei Comuni ha battuto unfondamentale colpo. Westminster hato nettamente l'idea di tenere un secondosulla. Con 334 voti contrari e 85 favorevoli, i deputati hanno respinto l'emendamento dell'indipendente Sarah Wollaston che proponeva l'estensione dell'articolo 50 del trattato di Lisbona per organizzare di un secondo. Secondo il testo, la ...

PaoloGentiloni : #Brexit Accordo battuto per la seconda volta 391/242. Theresa May senza voce ripete: my deal or no deal. Solo il Pa… - Agenzia_Ansa : #Brexit Il parlamento europeo vara misure d'emergenza in caso di 'no deal' #ANSA - you_trend : ???? #Brexit: il Parlamento ha bocciato un emendamento (il Wollaston Amendment) che chiedeva di estendere la proroga… -