Una donna e un senzatetto hanno ammesso di aver organizzato una falsa raccolta fondi di

Stupra Una donna incinta/ Arriva il marito e lo ammazza a colpi di machete : Uno Stupratore è stato ucciso da un uomo armato di machete mentre stava violentando la moglie del suo assassino: una storia agghiacciante

Lorella Cuccarini : “Una donna di 53 anni che non sa che si vota ogni 5 anni è come Una donna che non sa come si fanno i figli : “Noi non votavamo veramente per le politiche da 10 anni, 9 anni”, ha detto Lorella Cuccarini ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La sua affermazione ha dato il via a una serie di battute più o meno ironiche sui social tanto che l’hashatg #Cuccarini è diventato virale. E ora la stessa ex ballerina risponde alle critiche: “Può anche capitare che io dica una stupidaggine – ha detto a L’Aria che Tira – Io ...

Una caramella per la Festa della Donna : il regalo di Trenitalia scatena l'ironia social : L'iniziativa pubblicata sul sito e poi rimossa dalla società ferroviaria ha provocato un'ondata di commenti, tra ironia e...

8 marzo - gli esperti lanciano l’allarme : “Almeno Una donna su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato” : Gli esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, facendo seguito al progetto di prevenzione ‘Monzino Women‘, lanciano l’allarme : “Almeno una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato, fate un gesto d’amore verso voi stesse“, controllarsi può salvare la vita. Non solo le insidie più note come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità, anche fattori come alti livelli di depressione, ansia ...

Beve birra in metro - due vigilantes di Atm bloccano e mettono a terra Una donna : Sono passate da poco le 21 e le telecamere di sorveglianza della stazione di "Porta Genova", sulla linea M2 della metropolitana di Milano, stanno riprendendo una donna che, sulla banchina in direzione "Cologno-Gessate", sta Bevendo una birra. È la sera del 22 febbraio, è venerdì. Sui mezzi sarebbe vietato portare alcolici. Della donna, con una bottiglia in mano, si accorgono due addetti alla sicurezza.Secondo quanto riportato da La Stampa, che ...

"'Niente di speciale' è dedicata a Una donna metà etiope". Commenti razzisti al suo post. Lodo risponde : "L'effetto che fa a voi quello che altri hanno sulla pelle, è lo stesso che fa a me quello che voi avete in testa". Così termina il lungo post su Instagram in cui Lodo Guenzi fa un appello a tutte le persone che lo seguono: "Voglio cogliere l'occasione per chiedere a qualunque razzista di non avere a che fare con me".Guenzi aveva deciso di rendere pubblica la storia d'amore che ha ispirato la canzone Niente di speciale, dedicata a ...

Bari - incendio in un'abitazione : muore Una donna di 40 anni : Tragico episodio accaduto nella giornata di lunedì a Noicattaro, paese di ventiseimila abitanti della città metropolitana di Bari. Una donna di 40 anni, Maria Giuseppa Tatoli, ha perso la vita nella sua abitazione in seguito ad un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento anche se, con ogni probabilità, è scaturito accidentalmente. La cronaca L'incendio si è verificato via San Paolo, a dare l'allarme alcuni vicini di casa della ...

Giornata della donna - presso Liberitutti Una riflessione sul capitalismo : I suoi interessi di ricerca riguardano la dimensione spaziale dell'economia con particolare attenzione al dibattito sulla globalizzazione; l'economia dell'innovazione; il lavoro e il welfare, l'...

Sijia Chen - ESCLUSIVA ad Una delle protagoniste del programma 'Donnavventura' : La bellissima Sijia Chen di 'Donnavventura' ci parla dei suoi numerosi viaggi Hai girato il mondo e diversi continente nella spedizione televisiva: qual è il posto che ti ha colpito maggiormente e ...

Donatella Milani : «Ad Ora o Mai Più sono stata lesa come insegnante e come donna. Rettore mi ha detto che sono Una stron*a ma anche Una grande» : Vieni da Me Non c’è due senza tre. Donatella Milani ritorna a Vieni da Me per fare un bilancio, insieme alle sue colleghe Jessica Morlacchi e Barbara Cola, dell’esperienza ad Ora o Mai Più, che sabato ha chiuso i battenti con la vittoria di Paolo Vallesi. sono state le sue parole, non propriamente lusinghiere verso il programma e i maestri, a catalizzare l’attenzione. La cantante giustifica, anzitutto, la frase pronunciata ...