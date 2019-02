Casi Cucchi e Mollicone | se dobbiamo avere paura dei carabinieri

wired

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ieri si è aperta l’udienza alla Corte d’Assise per la morte di Stefano. Cinquesono imputati per falso e per i depistaggi legati alle condizioni di salute del ragazzo. Il pm Giovanni Musarò ha usato parole dure: “È stata una partita truccata, giocata sulle spalle di una famiglia. Qui è in gioco la credibilità di un intero sistema”. Il suo riferimento è alle oltre 900 pagine di documenti presentati dall’accusa nei confronti degli imputati dell’Arma, che provano una serie di falsi e omissioni con cui si è tentato di nascondere la verità a partire dal 2009, dopo la pubblicazione di un comunicato di Associazione Antigone in cui veniva denunciato il caso. L’Arma rispose creando carte false, finite perfino in mano all’ex ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che si ritrovò sulla base di esse a dichiarare inconsapevolmente elementi non veri, in un’udienza in ...

