Stefano Bettarini | la fidanzata Nicoletta Larini si perde in autostrada | in lacrime

Stefano Bettarini - la fidanzata Nicoletta Larini si perde in autostrada e scoppia in lacrime : Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, si è persa in autostrada, viaggiando da Milano, dove si trovata per prendere parte ad una puntata di Mattino Cinque, verso Viareggio, la città dove vive. A causa di alcune indicazioni errate e a causa anche dell'assenza del navigatore, la Larini è scoppiata in lacrime e ha anche documentato la propria disavventura tramite ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del 1996 dopo aver fatto ...

Stefano Bettarini rimane a l’Isola dei famosi : la reazione di Nicoletta : Isola dei famosi, Stefano Bettarini rimane in gara dopo l’eliminazione: la reazione di Nicoletta Larini Tra le principali fan di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi c’è sicuramente lei, la fidanza: Nicoletta Larini. La giovane, ospite fissa in tutte le puntate, ha fino ad oggi dimostrato il suo sostegno e il suo amore al naufrago […] L'articolo Stefano Bettarini rimane a l’Isola dei famosi: la reazione di ...

Isola dei Famosi 2019 - la sesta puntata : eliminati Giorgia Venturini e Stefano Bettarini (che rimane sull'Isola che non c'è) : Cosa è successo nella sesta puntata della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi?- L'eliminato della sesta puntata è stata Giorgia Venturini, eliminata con il 39% dei voti; Luca Vismara ha ricevuto il 31% dei voti mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il 30% dei voti; arrivata a L'Isola che non c'è, Giorgia ha deciso di abbandonare definitivamente il programma;prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, la sesta puntata: eliminati Giorgia ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Stefano Bettarini eliminato : Riccardo Fogli e la moglie Karin sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei ...

Daytime Isola 14 : Stefano Bettarini fa piangere Jo Squillo : Isola dei Famosi: Jo Squillo in lacrime per colpa di Stefano Bettarini E’ appena finita una nuova puntata del Daytime de L’Isola dei Famosi, e stavolta ad aver fatto parlare gli spettatori da casa è stato Stefano Bettarini, il quale ha fatto piangere Jo Squillo. Cos’è successo tra i due naufraghi? L’uomo, impegnato a cucinare, ha rimproverato Jo Squillo per avergli buttato inavvertitamente ll fumo addosso. A quel punto la ...

Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi - Nicoletta Larini malinconica : La dedica : Isola dei famosi, Stefano Bettarini e la dedica di Nicoletta Larini sui social: la mancanza si fa sentire Dopo l’esperienza di coppia a Temptation Island Vip Stefano Bettarini ha deciso di partire solo per l’Isola dei famosi. Il reality, che lo ha portato in Honduras, lo terrà lontano dalla fidanzata Nicoletta per diverse settimane (almeno […] L'articolo Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi, Nicoletta Larini ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio sbotta sul caso Stefano Bettarini : 'Ca....a pazzesca' : All'Isola dei Famosi è Paolo Brosio Show. Il giornalista interviene in difesa di Stefano Bettarini, messo sotto accusa dalla produzione per aver manipolato la macchina del riso al fine...

Isola Dei Famosi 2019 - Quinta puntata : Stefano Bettarini Smascherato in Diretta! : Stefano Bettarini all’Isola Dei Famosi si è reso protagonista di un’azione ingannevole nei confronti della produzione. Soleil viene attaccata da parecchi naufraghi, ma lei riesce a difendersi usando l’ironia. Scopriamo l’Isola che non c’è! Isola Dei Famosi: Stefano Bettarini viene Smascherato in diretta. L’ex calciatore però insinua che Marco Maddaloni abbia vinto la gara leader, barando! Grandi colpi di ...

Bettarini e Marco - scontro all’Isola : Maddaloni ha mentito? Stefano senza freni : Bettarini e Marco all’Isola dei Famosi: scontro in diretta tra i due naufraghi scontro tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni all’Isola dei Famosi. Una discussione in diretta quella che avviene tra i due naufraghi nel corso della puntata del 13 febbraio, che vede protagonista la macchina del riso. In questi ultimi giorni, solo il leader […] L'articolo Bettarini e Marco, scontro all’Isola: Maddaloni ha mentito? Stefano ...