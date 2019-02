Blastingnews

: Vuelta a Andalucia: tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport - MaurizioBilchi : Vuelta a Andalucia: tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport - SpazioCiclismo : Tim Wellens punta con decisione al bis alla #65RdS #vueltaciclistaandalucia2019: scopriamo il percorso e i suoi avv… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Da mercoledì 20 a domenica 24 febbraio si disputerà la 65^ edizione della Ruta del Sol, corsa adi cinque giorni (circuito UCI Europe Tour, classe 2 HC) nel profondo sud della Spagna, che partirà da Sanlucar de Barrameda per terminare ad Alhaurín de la Torre. Siamo in Andalusia, da qui l'altro nome della manifestazione, appunto,. Dopo una prima edizione andata in scena nel 1925, la gara tornò poi a svolgersi solo a distanza di trent’anni, nel 1955, quando si affermò definitivamente. Dominata da corridori iberici, il record di successi (cinque) spetta ad Alejandro Valverde, mentre lo scorso anno si impose Tim Wellens. Due i nomi italiani nell’albo d’oro, ovvero Fabio Bordonali (1989) e Stefano Della Santa (1994 e 1995).Lainsuledella-Ruta Ciclista del Sol 2019trasmesse in...