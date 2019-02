Vieni da me - Francesco Renga e la struggente confessione : "Mio padre ha l'Alzheimer. Quando lo vedo..." : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Francesco Renga - in gara al Festiva di Sanremo - confessa il dolore che lo tormenta. Suo padre, che ha quasi 90 anni, è malato di Alzheimer e parla soltanto con la madre del cantante. Una rivelazione toccante, quella di Renga, che a Sanremo ha portato il bra

FLAVIA VENTO : 'IO VITTIMA DI BULLISMO'/ 'Ho conosciuto Weinstein. Su Francesco Totti...' - Vieni da me - : FLAVIA VENTO ospite a Vieni da me: la showgirl ha parlato del bullismo di cui è stata VITTIMA da giovane. Su Weinstein e Totti...

Sanremo 2019 : Francesco Facchinetti inviato per Vieni da me : La Rai sta per trasferirsi a Sanremo, mancano solo gli ultimi dettagli da rifinire prima di far partire il carrozzone (citando il brano storico). Tra i programmi del daytime pronti ad immergersi nell'atmosfera della kermesse canora c'è sicuramente Vieni da me, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 subito dopo il Tg1 delle 14.Nella puntata di oggi giovedì 24 gennaio 2019, la conduttrice ha ricevuto una telefonata da Francesco ...

Corinaldo - 'Francesco Totti Vieni a trovare Michele' : la catena social degli amici di uno dei feriti in coma : Dalla calca della discoteca di Corinaldo , Ancona, è stato estratto e portato in codice rosso, con altri 6 giovanissimi, all'ospedale Torrette di Ancona. Ora Michele Fiscaletti, giovane promessa ...