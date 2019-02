Bezos denuncia il tabloid vicino a Trump “Mi ha minacciato e cercava di ricattarmi” 

Amazon - Bezos denuncia estorsione : «Tabloid minaccia di pubblicare mie foto osè» : Il numero uno di Amazon Jeff Bezos accusa la proprietà del tabloid National Enquirer, vicina al presidente americano Donald Trump, di «ricatto ed estorsione », per aver minaccia to...

Jeff Bezos denuncia : "Tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osé" : "No grazie Mr Pecker", dice Jeff Bezos su Medium e denuncia di essere stato oggetto di "ricatto" e di un "tentativo di estorsione" da parte del National Enquirer, il tabloid scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, alleato e amico di vecchia data di Donald Trump. "No grazie, Mr Pecker" scrive dunque il Ceo di Amazon prima di aggiungere con una punta di ironia: "Mi è stata fatta ...