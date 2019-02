Ethan seviziato e ucciso perché non ricorda Bibbia | fermati genitori

ilgiornale

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Dagli Stati Uniti arriva la notizia dell"arresto dei 3 responsabili della morte del piccoloHauschultz (7 anni), che aveva subito una terribile punizione daiaffidatari per non essere riuscito are a memoria 13 versetti della.Per l"orribile morte del piccolo, datata 20 aprile 2018, sono stati incriminati Timothy Hauschultz, Tina McKeever-Hauschultz ed il figlio 15enne di Timothy Damian. L"arresto risale a venerdì, secondo quanto dichiarato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Manitowoc.non aveva memorizzato alcuni versetti della, come preteso da Timothy, il quale ha pertanto deciso di punirlo.E la punizione prevedeva che il piccolo fosse costretto a trasportare un pesante ceppo di legno per due ore al giorno, seguendo un percorso predeterminato all"esterno della casa tra la neve. Damian fu incaricato dal padre di tenere d"occhio, ...