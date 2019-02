Primarie PD | Zingaretti verso la vittoria Appuntamento decisivo | il 3 marzo

Pd : Zingaretti - Martina e Giachetti candidati ufficiali alle Primarie - Sul tavolo i 'nemici' Salvini e M5s : "Il mio Pd si batte per l'abrogazione della legge Bossi-Fini che ha creato migliaia di irregolari e il decreto Salvini che sta facendo altrettanto", entra subito nel vivo Maurizio Martina, durante la ...

Pd - gli esiti delle Primarie nei circoli : i tre candidati alla segreteria sono Zingaretti - Martina e Giachetti. Ecco i dati : sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti i tre candidati che parteciperanno alle primarie del Pd il 3 marzo. Lo ha annunciato Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del Pd alla Convenzione nazionale del partito in corso a Roma. Dal Moro ha inoltre riferito l’esito delle votazioni degli iscritti nei circoli: Zingaretti è il candidato più votato con 88.918 voti, pari al 47,38%. Martina ha ricevuto 67.749 voti ...

Congresso Pd - alle Primarie del 3 marzo si sfideranno Zingaretti - Martina e Giachetti : Zingaretti è stato il candidato più votato dagli iscritti al Pd nei circoli. Segue Maurizio Martina, segretario uscente, che ha ricevuto 67.749 voti pari al 36,10% dei voti; e poi Roberto Giachetti, che ha ottenuto 20.887 voti pari all' 11,13% degli iscritti. Esclusi ufficialmente dalla corsa Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino.Continua a leggere

Pd - Boldrini : ‘Votare alle Primarie? Ci sto pensando’. Vice di Zingaretti : ‘Ricomporre culture uliviste’. Ira di Calenda e renziani : Segnali di apertura da sinistra per la partecipazione alle primarie del Pd e la parola Ulivo che ritorna, prepotente, perché a pronunciarla è il coordinatore della campagna congressuale di Nicola Zingaretti. Il favorito alla corsa per la segreteria del Partito Democratico flirta con i fuoriusciti e da Carlo Calenda ai renziani è tutto un richiamo all’ordine, perché “ci hanno fatto la guerra” e serve “chiarezza”. Le ...

Primarie Pd - scontro su cifre. Zingaretti verso vittoria nei circoli - ma non basta : “Basta polemiche - ora tutti al voto” : Percentuali che ballano, voti annullati e ricorsi. In attesa dei risultati definitivi delle Primarie nei circoli, il Partito democratico fa i conti con tensioni interne e malumori. Secondo fonti vicine al candidato Nicola Zingaretti infatti, il presidente del Lazio è in testa con il 49,1 per cento delle preferenze e lo sfidante Maurizio Martinaè fermo al 35,1 per cento. Per i collaboratori vicino all’avversario invece, Zingaretti sarebbe ...

Primarie Pd - nella Toscana di Renzi vince la mozione Zingaretti. Ma senza il 50% peseranno i voti in Assemblea : nella terra che diede i natali al Renzismo il voto nei circoli per il congresso del Pd lo vince Nicola Zingaretti. Giovedì in Toscana si è conclusa la prima fase della consultazione che si concluderà con le Primarie del prossimo 3 marzo e i primi dati del voto delineano una classifica netta: il governatore del Lazio è stato votato dal 45% degli iscritti, l’ex segretario Maurizio Martina dal 37% mentre più staccato è il ticket Roberto ...