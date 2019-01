Forza Italia e Fdi salvano Salvini? M5S-Pd replicano con la cannabis

Via libera a Blangiardo presidente Istat - Forza Italia vota con la maggioranza. Ancora irrisolto il nodo Consob : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat. Blangiardo, nominato dal Cdm, ha ottenuto 33 voti favorevoli su 47. Il presidente dell'Istat indicato ha raggiunto il quorum dei 2/3, bastavano infatti 32 voti su 47. Oltre a Forza Italia, Lega e M5s ha votato a favore anche Fratelli d'Italia.La votazione era stata rinviata la settimana scorsa perchè Forza ...

Italia-Usa - Tria a Washington : RafForzare partnership economica e strategica - : Rafforzare la partnership economica e strategica. Questo lo spirito e l'obiettivo degli incontri che il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha avuto oggi a Washington con il Segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, e il Capo dei Consiglieri Economici della Casa Bianca, Kevin Hassett. Al centro delle ...

'Registro Toscano Tumori da estendere a tutta la regione' - Forza Italia presenta la mozione : Il Registro Toscano Tumori , Rtt, , istituito nel 2008 ma mai portato a compimento, deve essere esteso oltre Firenze e Prato, a tutta la regione. A firmare la mozione Maurizio Marchetti, capogruppo di ...

Stati Uniti-Italia : Mef - Tria incontra Mnuchin - rafForzare partnership tra i due paesi : Washington, 29 gen 21:04 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, si trova a Washington negli Stati Uniti, per - riferisce una nota del dicastero... , Com,

Sea Watch - 'Silvio Berlusconi come Laura Boldrini'. Facci durissimo : il suicidio di Forza Italia sui migranti : La destra sta facendo la destra e Berlusconi sta facendo il Berlusconi: sintesi, questa, che dirà tutto ad alcuni e niente ad altri. Il tema è l' immigrazione, ergo 'destra' per alcuni equivale sempre ...

Sea Watch - la guerra nella chat segreta di Forza Italia sulla Prestigiacomo : "Una baracconata - smettetela" : L'assalto di Stefania Prestigiacomo alla Sea Watch a bordo del suo barchino ha fatto scoppiare ancora una volta la guerra civile all'interno di Forza Italia. Come riporta il Tempo, nella chat dei senatori azzurri la mossa dell'ex ministro ha scatenato le critiche più feroci, soprattutto di Licia Ron

Forza Italia si spacca sui migranti - Micciché guida la fronda : Parte dalla Sicilia la divisione di Forza Italia sui migranti. L’ordine impartito alle truppe miccicheiane è chiaro: tutti contro Matteo Salvini, a prescindere. E il capo, Gianfranco Micciché, non ammette deroghe. Il pezzo da novanta di Fi detta la linea di partito in Sicilia, sottolineando di non concedere alcuna tregua al ministro degli Interni. A partire da se stesso che, giornalmente, punta il mirino sul leader della Lega, cavalcando la ...

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Sondaggi SWG : la Lega ancora in crescita - male i 5 Stelle - Forza Italia e il PD : Esaminando l'ultimo Sondaggio elettorale dell’istituto di ricerca Swg aggiornato al 28 gennaio 2019, si possono evidenziare diverse novità. L’unico partito che starebbe attraversando un ottimo momento, da un punto di vista consensuale, è la Lega del leader del Carroccio Matteo Salvini. In larga parte, quest’ultima rilevazione Sondaggistica rispecchia gli ultimi dati elettorali rilasciati anche dall’istituto di Sondaggi Ipsos, dove la Lega ...

Guerra in chat - Forza Italia esplode : La Guerra civile in Forza Italia era annunciata da tempo. Ma che deflagrasse con questa intensità prima delle Europee lo immaginavano in pochi. Eppure di brace sotto la cenere doveva covarcene tanta, ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i punti deboli e di Forza dell’Italia. Si punta sull’esperienza - un peccato per gli infortuni : Quattro giorni all’esordio. La Nazionale italiana di Rugby si prepara alla trasferta scozzese: sabato inizierà il proprio cammino nel Sei Nazioni a Murrayfield contro i padroni di casa della Scozia in un incontro già decisivo, dove la banda di Conor O’Shea andrà a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo agli azzurri. Andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli della Nazionale tricolore. punti di ...