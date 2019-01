' È stato tutto così intenso' | il coming out più dolce di inizio anno ce lo regala Nicole

Attende 5 ore in pronto soccorso per la moglie - avvocato filma tutto e viene arrestato : L'episodio denunciato dallo stesso legale siciliano, poi denunciato dalla polizia per molestie a persone e interferenze illecite nella vita privata. L'avvocato ha annunciato un esposto ma dall'ospedale palermitano ribattono annunciando una querela per violazione della normativa sulla privacy e diffamazione.Continua a leggere

Instagram si scusa dopo il post di Demi Lovato su Game of Sultans : “È stato un errore - tutto rimosso” : Instagram si scusa con tutti i suoi utenti e con la cantante pop Demi Lovato, artefice della segnalazione del messaggio pubblicitario sul videoGame Game of Sultans. Nella giornata di ieri, gli adds approvati da Instagram, hanno raggiunto le pagine dei principali siti web del mondo per le immagini e per didascalie utilizzate, offensive nei confronti del sesso femminile. Il gioco online proponeva un invito all'uso utilizzando due immagini a ...

Pistoia - aggredisce la moglie in casa con cocci di vetro e distrugge tutto : arrestato : È l'ennesima scena di violenza domestica scoperta nelle scorse ore dai carabinieri di Pistoia che hanno tratto in arresto un 61enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo dopo aver minacciato di morte la 36enne avrebbe danneggiando mobilia e suppellettili dell’appartamento prima di colpirla con dei cocci di bottiglia.Continua a leggere

CEVA/ Tutto quello che è stato discusso e approvato nel Consiglio comunale di fine anno : SERGIO RIZZO - Si è concluso nel breve spazio di mezz'ora l'ultimo Consiglio comunale a CEVA, in provincia di Cuneo. Dichiarato valido con la partecipazione di tutti gli aventi diritto, tra i punti da ...

Ultras - il tifoso dell'Inter arrestato accusa il capo della curva : "Sapeva tutto" : Ci sarebbe stato un piano già pronto dietro l'agguato vicino lo stadio San Siro contro i tifosi del Napoli. Uno dei tre Ultras interisti arrestato dopo gli scontri di Santo Stefano ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco, nel quale è poi morto uno dei tifosi napoletani. Leggi anche: Ul

ANNA DAN - MOGLIE DI GIANNI MORANDI/ Il grande amore e l'arrivo di Pietro : 'È stato tutto diverso' : ANNA Dan è la MOGLIE di GIANNI MORANDI: insieme da un quarto di secolo, formano oggi una delle coppie più amate sui social. Insieme hanno un figlio, Pietro

Carlo Verdone : "Il 2018 è stato un anno maledetto. Natale? Negli anni '60 era tutto bellissimo - oggi le strade sono più spente" : Carlo Verdone è stato intervistato durante una puntata de I Lunatici, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2. L'attore e regista romano, reduce dal successo del suo ultimo film, Benedetta Follia, nel quale ha recitato al fianco di Ilenia Pastorelli, ovviamente ha parlato delle festività natalizie attualmente in corso.Verdone ha un ottimo rapporto con il Natale nonostante gli inevitabili cambiamenti dettati dalla vita. Per l'attore ...

Megalizzi - l'addio di Trento - dello stato e soprattutto degli amici : Il funerale è Stato preceduto da un breve corteo, con i familiari, il padre la madre, la sorella e la fidanzata - E' stata accolto dagli applausi il feretro con il corpo di Antonio Megalizzi al suo ...

Bolletta a 28 giorni - il Consiglio di stato blocca i rimborsi. Tutto rinviato al 2019 : ROMA - Niente da fare. I consumatori italiani non riceveranno entro il 31 dicembre 2018 - come invece stabilito dal Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, - il rimborso dei soldi che le società della ...

Manovra - il favore del governo ai gestori dei lidi : tutto fermo fino al 2024. Settore da 15 miliardi paga allo stato 103 milioni : Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo, un altro. Perché l’accordo raggiunto in Senato su un emendamento (della Lega) da inserire nella legge di Bilancio consente di rinviare di altri 15 anni l’applicazione per il comparto balneare della direttiva Bolkestein. La norma europa, altrimenti, obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi. Di certo una buona ...

"Meghan è frustrata e stressata perché non può difendersi. Pensa che le sia stato tolto tutto" : frustrata. La vita di corte comincia ad andare davvero stretta a Meghan Markle. Abituata a difendersi con la propria voce e le proprie forze, infatti, la duchessa di Sussex digerisce malamente il silenzio imposto dalla rigida etichetta reale, in particolare in merito alle voci che la vorrebbero in faida con la cognata Kate Middleton.Da tempo, infatti, si parla di liti e incomprensioni fra le due primedonne, tanto da portare i neosposi Meghan e ...

Violentata a 9 anni dallo zio racconta tutto alla madre che non denuncia : 6 anni dopo lui viene arrestato : Abusata dallo zio quando aveva nove anni, una bambina aveva raccontato tutto alla madre che però non aveva avuto il coraggio di sporgere denuncia. La polizia ha eseguito un'ordinanza...

Intenso bolide (meteorite) avvistato al centro-nord : tante segnalazioni soprattutto dal Nord-Est : Numerose segnalazioni stanno arrivando in redazione circa l'avvistamento di un "bolide", ovvero una intensa scia luminosa che ha assunto un colore verdastro, nei cieli delle regioni...