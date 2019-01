Decreto Sicurezza | Conte ' Pronto a incontrare Anci con Salvini' Il ministro ' Sindaci

Ok all'incontro Palazzo Chigi-sindaci sul Decreto sicurezza : Roma, 3 gen., askanews, - 'Se l'Anci desidera un incontro per segnalare eventuali difficoltà applicative collegate alla legge sull'immigrazione e sulla sicurezza , ben venga la richiesta di un incontro ...

Ma i sindaci possono non applicare il Decreto Sicurezza? : Cosa succede se un sindaco non applica la legge nel suo Comune? Questa videoscheda ripercorre le ragioni della protesta di alcuni sindaci che hanno condiviso la decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di non applicare alcune parti del cosiddetto DL Sicurezza. Chi sono, cosa rischiano e perché protestano.