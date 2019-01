Ong | navi senza approdo | ' aiutateci' 49 migranti a bordo

Due navi Ong da giorni in mare cercano un porto. 49 naufraghi : Una cinquantina i migranti a bordo di SeaWatch e EyeSea di due Ong tedesche da giorni nel Mediterraneo; aspettano ancora di poter attraccare in un porto sicuro. Inascoltati gli appelli alla Germania. ...

Salvini : navi Ong attracchino dove vogliono ma non in Italia : Roma – “Possono andare dove vogliono gli amici delle Ong ma in Italia non arrivano”. Lo ribadisce il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a proposito del ritorno delle navi delle Ong nel Mediterraneo centrale. A margine della inaugurazione del nuovo anno accademico alla scuola di perfezionamento della polizia, Salvjni augura “buon viaggio” alle navi e osserva: “Certamente cosi’ si ...