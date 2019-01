Dl Sicurezza | Salvini | sindaci ne risponderanno legalmente

ilfogliettone

: #Orlando e i sindaci di mezza #Italia che si ribellano al decreto Sicurezza di #Salvini seguono il solco di un imme… - DavidSassoli : #Orlando e i sindaci di mezza #Italia che si ribellano al decreto Sicurezza di #Salvini seguono il solco di un imme… - Adnkronos : #Orlando sfida #Salvini: decreto sicurezza sospeso - SimonaMalpezzi : Orlando a Palermo, Nardella a Firenze, De Magistris a Napoli, Pizzarotti a Parma: i #sindaci stanno insegnando a… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) "Non faro' mai azioni di forza, saranno gli elettori a giudicare l'operato dei". Ma questi ultimi "nepersonalmente,, civilmente, perche' e' una legge dello Stato che mette ordine e mette regole. Sono curioso di capire se rinunceranno anche ai poteri straordinari previsti dal decreto che tantihanno apprezzato". Lo ha detto il ministro dell'Internoai microfoni di Radio 1 Rai in merito alla decisione di Orlando e De Magistris di non applicare il decreto