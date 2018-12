Annunciata Steins;Gate | Divergencies Assort | una collezione per Nintendo Switch che

eurogamer

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Anticipata da alcuni retailer che l'avevano messa a listino prima dell'annuncio ufficiale, laSteins;Gate:è stata confermata nel pomeriggio di oggi dalla stessa 5pb., che ne ha svelato i dettagli.Come riporta Gematsu, Steins;Gate:è unache include tre capitoli della saga Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows e Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram. Uscirà in Giappone, in esclusiva per, il 20 marzo 2019 e potrà essere acquistata in edizione fisica per 9.250 yen, mentre in digitale a 7.800 yen.Non è chiaro se un'edizione occidentale di questasia nei piani del publisher, e non esiteremo ad informarvi se ci saranno aggiornamenti relativi a questa ipotesi. Che ne pensate dellaSteins;Gate:? Siete dei fan della saga?Read more…