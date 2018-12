Microsoft annuncia gli ottimi Games with Gold di gennaio

Microsoft annuncia i Games with Gold di dicembre : Nonostante un noto spot televisivo affermi che a natale siamo tutti più buoni, sembra che Microsoft non abbia voluto concedere un mese ricco di interessanti sorprese per tutti gli abbonati Gold su Xbox One e su Xbox 360, annunciando i Games with Gold di dicembre che difficilmente riusciranno ad accendere l'entusiasmo dei giocatori.La lista comprende infatti il puzzle game Q.U.B.E. 2 e Never Alone per Xbox One, mentre Dragon Age II e il primo ...

Playground Games : l'RPG open world non ancora annunciato ha influenzato l'acquisizione di Microsoft : Delle cinque acquisizioni di Microsoft annunciate all'E3 2018, Playground Games è stata forse la meno sorprendente e quella più sensata. Lo studio aveva già lavorato a stretto contatto con Microsoft per alcuni anni per i giochi di Forza Horizon, e non molte persone sono rimaste sorprese quando le due parti hanno formalizzato la loro partnership.Secondo Ralph Fulton, direttore creativo dello studio, però, non sono state solo le esperienze passate ...

Giochi gratis Xbox One di novembre 2018 : Microsoft annuncia i Games with Gold : Microsoft ha finalmente svelato i Giochi gratis di novembre che arriveranno su Xbox One e Xbox 360. Questa volta Major Nelson non ha deluso, annunciando titoli tripla A che mancavano da un bel po' nei Games with Gold. Cominciamo col botto: per Xbox One arriveranno Battlefield 1 e Assassin's Creed, sì, il primo capitolo della fortunata saga Ubisoft. Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, mentre ci sarà anche Race the Sun, ...

Microsoft annuncia di aver acquistato GitHub per 7 - 5 miliardi di dollari : [Aggiornamento2 26/10/2018] Microsoft ha appena confermato che l’acquisizione della piattaforma GitHub è stata ora del tutto completata. [Aggiornamento1 04/06/2018] Microsoft ha ufficializzato l’acquisizione di GitHub per 7,5 miliardi di dollari. Ecco le parole del CEO Satya Nadella: Accelereremo l’uso di GitHub da parte degli sviluppatori enterprise, con i nostri canali di vendita e partner diretti e l’accesso ...