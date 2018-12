Nero a metà, ultima puntata: Carlo tradito da Malik!

uominiedonnenews

: @loop_us @paradisoa1 Grazie, amici - nero_a_meta : @loop_us @paradisoa1 Grazie, amici - MaurizioPinto1 : @Chicomesol Nero a metà, ultima puntata e chi se lo perde! -

(Di lunedì 17 dicembre 2018), trama: l’ispettore Guerrieri è stato tratto in arresto, a tradirlo sarebbe statoAlba delusa e amareggiata chiede aiuto a Riccardo per far scarcerare il padre, ma la ragazza si troverà in grave pericolo di vita!Siamo arrivati all’epilogo con gli appuntamenti della fiction, con Claudio Amendola messa in onda su Raiuno. Una serie tv che ha conquistato il pubblico con le indagini intricate e le relazioni amorose tra i personaggi del cast. Nei prossimi episodi Alba vivrà momenti di sconforto a causa dell’arresto del padre, l’ispettoreGuerrieri, ma la ragazza non demorderà e chiederà aiuto a Riccardo. Alba scoprirà che a tradirlo è stato proprio il suo fidanzato Malik, ma il vice ispettore griderà di essere stato implicato suo malgrado e tenterà di proseguire le indagini per aiutare! Intanto Riccardo riesce ad ottenere gli ...