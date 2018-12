Audi - Al Ces con un nuovo infotainment

Uomini e Donne news - Lorenzo : ClAudia torna? Ecco cosa è successo : news Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: Claudia va via, tonerà? Nuove anticipazioni Alla fine, Lorenzo Riccardi ha fatto perdere la pazienza a Claudia. Il tronista di Uomini e Donne ha deciso di andare a riprendere Giulia, nonostante lei non abbia avuto un comportamento del tutto appropriato nei confronti del giovane di Milano. Di fronte alla […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo: Claudia torna? Ecco cosa è successo proviene da Gossip ...

Processo Amadeo Matacena - cambia la contestazione per ClAudio Scajola e Marcello Dell’Utri si avvale : Un’associazione segreta, collegata alla ‘ndrangheta, agevolata dall’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia. Il Processo “Breakfast” doveva essere alle battute finali e oggi era prevista la deposizione di Marcello Dell’Utri. Dopo una serie infinita di rinvii per motivi di salute e per problemi tecnici relativi alle videoconferenze, l’ex senatore e fondatore di Forza Italia ha inviato una lettera al Tribunale di Reggio ...

ClAudia Cardinale a Domenica In - la Venier in difficoltà? Ecco cos’è successo : Claudia Cardinale ospite a Domenica In sconvolge il pubblico: Mara Venier in difficoltà Claudia Cardinale a Domenica In lascia un po’ senza parole il pubblico. In particolare, i telespettatori notano come Mara Venier sia visibilmente in difficoltà nel corso di questa intervista. La puntata procede per il meglio, quando come ultima ospite arriva in studio […] L'articolo Claudia Cardinale a Domenica In, la Venier in difficoltà? Ecco ...

ClAudia Pandolfi e la piccante rivelazione : “Ho ricevuto avances dalle donne - e le ho accettate”Leggi le sue parole : “Perché piaccio molto agli omosessuali? Perché sono un po’ lesbica dentro”, racconta Claudia Pandolfi al settimanale Spy, in edicola da venerdì 30 novembre. “Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità. Sono eterosessuale,... L'articolo Claudia Pandolfi e la piccante rivelazione: “Ho ricevuto avances dalle donne, e le ho accettate”Leggi le sue parole proviene da ...

Francesca Miola premiata da AudioCoop e Mei ad Area Sanremo Tim 2018 : La scorsa settimana è stato assegnato il premio AudioCoop a cura del Mei al miglior testo selezionato tra i 25

ClAudia Montanarini - inizia il processo : "La mia storia come un romanzo horror" : Claudia Montanarini in tribunale. Ha preso il via in questi giorni il processo alla tronista del dating show di Canale 5 Uomini e donne, accusata dall'ex marito Daniele Pulcini di essersi intascata un assegno da 55 mila euro custodito nella loro cassaforte comune grazie alla complicità di un'amica.Il settimanale Oggi, nel numero in uscita domani in edicola, pubblicherà le dichiarazioni della soubrette 51enne, che ha paragonato la sua ...

ClAudia Pandolfi : "Ho accettato avances da parte di donne. Non precludo strade alla mia sessualità" : "Sono un po' lesbica dentro" dice Claudia Pandolfi al settimanale Spy. L'attrice romana ha raccontato di aver ricevuto e accettato avances da alcune donne. Poi specifica e aggiunge: "Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità. Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta". L'attrice precisa, però, ...