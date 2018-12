I Nas sequestrano 5 milioni di litri di vino irregolare della vendemmia 2018 : Sono 5 milioni i litri di prodotti vino si irregolari sequestrati dai Carabinieri dei Nas nell'ambito della campagna di controlli per la vendemmia 2018 che ha anche portato alla denuncia di 14 titolari di aziende e al blocco di 4.500 bottiglie di vino già confezionate. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha condotto i controlli nel settore di produzione e ...

Farmaci : i Nas sequestrano 111mila compresse e fiale anti-impotenza e calvizie : Oltre 2.000 pacchi postali intercettati contenenti Farmaci non dichiarati, con il conseguente sequestro di 4.000 confezioni e 111.000 di fiale e compresse di medicinali destinati al trattamento di disfunzioni erettili, calvizie e controllo del peso che ha avuto, come conseguenza, la successiva denuncia di 256 persone. E’ il risultato di una estesa campagna di controllo delle vendite on line effettuata dai Carabinieri dei Nas e, in ...