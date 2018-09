Sparatoria nel centro di Bruxelles | due feriti | caccia a un commando di 6 persone

Sparatoria nel centro di Tegucigalpa : quattro morti e due feriti : Far west in Honduras. E’ di quattro morti e due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuto nel centro della

Sparatoria nella notte nei vicoli : quattro colpi di pistola ai Quartieri spagnoli : quattro colpi di pistola sono stati rinvenuti la scorsa notte in vico Montecalvario, nel centro storico di Napoli. Sono in corso indagini della polizia. Secondo i primi accertamenti i quattro colpi...

Roma - Sparatoria nella notte in piazza Barberini : è caccia all'uomo con la pistola : Un litigio per strada, poi il rumore sordo di due colpi in aria. L'aggressione e i due spari si sarebbero verificati in centro, non molto distante da piazza Barberini dove ieri sera, poco dopo la ...

Sparatoria nella zona residenziale di Brookside Drive in Canada. Uccise 4 persone e arrestato un sospetto : PRIMAPRESS, - NEW BRUNSICK, CANADA, - In una Sparatoria a Fredericton nel New Brunswick, nella parte orientale del Canada, sarebbero morte almeno 4 persone. La Sparatoria è avvenuta in una zona ...