Calciomercato Sassuolo | ufficiale Locatelli | la nuova sfida di Manuel

Calciomercato Milan - Locatelli non parte per Madrid - è vicino al Sassuolo : MilanO - Manuel Locatelli non è partito oggi con il Milan per Madrid, dove stasera la squadra di Gattuso affronterà il Real in amichevole. Il 20enne centrocampista è infatti vicino al trasferimento al ...

Calciomercato Sassuolo - prolungano Adjapong e Raspadori : Sassuolo - Due rinnovi comunicati dal Sassuolo . Attraverso una nota, infatti, il club neroverde ha annunciato "il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dei seguenti calciatori neroverdi: ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Brignola dal Benevento : Sassuolo - Si conclude una trattativa lunga ed estenuante: Enrico Brignola è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo . Il classe '99 lascia il Benevento , con cui si è messo in luce la scorsa ...

Calciomercato Sassuolo - domani la presentazione di Mehdi Bourabia e Jeremie Boga : domani, alle ore 15.30, presso la seminar room della sede Mapei in via Valle d’Aosta 46 a Sassuolo, il Sassuolo presenterà in conferenza stampa i calciatori Mehdi Bourabia e Jeremie Boga. Parteciperanno anche l’ad Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Giovanni Rossi.L'articolo Calciomercato Sassuolo, domani la presentazione di Mehdi Bourabia e Jeremie Boga sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Sassuolo - le uscite : nodi Duncan e Missiroli : Sassuolo - Carnevali e Rossi stanno pensano a sistemare l'organico del Sassuolo con i nodi in uscita di Duncan , ha annunciato di voler andare via, ma la società vuole convincerlo a restare, , ...

Calciomercato - Sassuolo-Locatelli : adesso ci siamo : SASSUOLO - Il Sassuolo continua a stringere per l'arrivo del centrocampista classe '98 Manuel Locatelli dal Milan . Il club neroverde ha da tempo superato la concorrenza del Cagliari e ora la ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : ecco Marchizza dal Sassuolo : Crotone - Riccardo Marchizza ha detto sì: il classe '98 giunge al Crotone in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei neroverdi. Il talentuoso difensore centrale ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Boga : Sassuolo - Ieri le visite mediche, oggi l'ufficialità. Jeremie Boga è un giocatore del Sassuolo . Si tratta di un centrocampista classe 1997. E' nato in Francia e nella passata stagione ha giocato in ...

Calciomercato Sassuolo - frenata Locatelli : arriva Boga dal Chelsea : Sassuolo - La conferma del prestito di Rogerio dalla Juve e l'approdo del centrocampista Bourabia dal Konyaspor, sono il preludio all'arrivo di Jeremie Boga , dato ormai per certo, si spera di ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Bourabia dal Konyaspor : Sassuolo - Nuovo colpo dalla Turchia per il Sassuolo : il club neroverde ha infatti acquistato dal Konyaspor il centrocampista marocchino, con passaporto francese, Mehdi Bourabia , 26 anni. Il suo ...

Calciomercato - Sassuolo ancora in pole per Brignola : Sassuolo - All'Udinese piace molto Brignola , che però sembra diretto dritto dritto al Sassuolo , con l' Atalanta che spererebbe ancora un inserimento per fare scambio con Capone al Benevento . L'...

Calciomercato Fiorentina - si insiste con il Sassuolo per Berardi : c'è distanza tra domanda e offerta : Obiettivo Berardi per la Fiorentina , che ha ormai individuato nel giocatore del Sassuolo il rinforzo giusto per il proprio reparto offensivo. Il club viola non ha intenzione di mollare, l'ultima ...

Calciomercato - Frosinone : Goldaniga e Letschert del Sassuolo sono le idde per la difesa : Il Frosinone di Moreno Longo vuole sistemare anche la difesa. I nomi caldi arrivano dal Sassuolo: si tratta di Edoardo Goldaniga e Timo Letschert . Lo riferisce Sky Sport . Segui LIVE tutte le trattative di Calciomercato! 0

Calciomercato Sassuolo - accelerata per Locatelli : incontro decisivo con il Milan per chiudere l’operazione : Il direttore generale del Sassuolo è arrivato a Milanello per discutere con i rossoneri di Locatelli, centrocampista che interessa ai neroverdi Il Sassuolo si avvicina a Manuel Locatelli, giovane centrocampista di proprietà del Milan. accelerata decisiva in queste ore del club emiliano, con il direttore generale Carnevali che ha raggiunto Milanello per chiudere una trattativa che va avanti da giorni. Si cerca un’intesa sulla base di ...