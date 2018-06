' Roma | avanti stadio' | l' inchiesta rallenta | ma non ferma il progetto Lo speciale di Sky

Stadio Roma - Invimit si fa avanti : 'Lo Stato può subentrare a Parnasi' Raggi riconvocata dai pm : 'Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo Stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i ...

Virginia Raggi di nuovo davanti ai pm per l'inchiesta sullo stadio dell'As Roma : A soli tre giorni dalla prima convocazione, Virginia Raggi ritorna di fronte ai pm nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio dell'As Roma. La sindaca era stata già ascoltata in qualità di testimone dai magistrati venerdì scorso.Durante il colloquio di venerdì scorso, la sindaca avrebbe ribadito anche agli inquirenti, così come dichiarato pubblicamente, che la genesi del rapporto con Luca Lanzalone sarebbe ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi coinvolge Alfonso Bonafede : il crollo davanti ai giudici : In gergo militare si chiama 'fuoco amico' . E' quando un tuo compagno ti spara contro, per errore. Ma in politica può avere un altro senso: scaricabarile . E' quello che ha fatto ieri alla procura di Roma la sindaca Virginia Raggi, dalla quale i pm volevano sapere come fosse nato il rapporto tra lei e ...

Trapani Calcio : si fa avanti un imprenditore Romano che - per il momento - resta anonimo : Trapani Calcio, qualcosa si muove. Mentre da un lato sembra sfumata la possibilita' di una trattativa [VIDEO] con la cordata capeggiata dall'editore Peppe Bologna, prende corpo la seconda ipotesi, quella di un gruppo imprenditoriale la cui identita' non è nota e la cui manifestazione d'interesse, però, è stata confermata dall'attuale proprieta' della societa' granata. Al momento sarebbe l'unica possibilita' concreta di intavolare una trattativa. ...

Roma - ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi : scoppia la protesta davanti al centro migranti : protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la 'permanenza degli immigrati'. La ...

Stadio Roma - l'inchiesta va avanti : indagato il soprintendente Prosperetti : Il 'sistema Parnasi', le sue propaggini. I rapporti 'istituzionali', le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine ...

Chi l'ha Visto : «Amalia è morta a 21 anni - mangiata dagli animali davanti a tutti in centro a Roma» : Il due maggio scorso il corpo di Amalia Voican, 21 anni, veniva trovato in pieno centro a Roma e in condizioni di degrado. Il cattivo odore dei suoi resti in decomposizione aveva allertato i vicini,...

M5S cala ovunque e crolla a Roma. Centrosinistra avanti a Brescia e Ancona. Centrodestra ok a Treviso : Elezioni comunali 2018: seggi chiusi e via allo spoglio. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque. I grillini riuscirebbero ad andare al ballottaggio in...

Roma-Berardi - passi avanti : Un acquisto tira l'altro. Nemmeno il tempo di metabolizzare l'arrivo di Cristante , ieri la Roma ha ufficializzato l'operazione con l'Atalanta: prestito a 5 milioni, obbligo di riscatto a 15 più una ...

ContRomano a Spini di Gardolo - l'auto sfila davanti al tir : TRENTO. Ancora un'auto Contromano, questa volta a Spini di Gardolo, attorno alle 14. La manovra è stata documentata da Renato Bettini, che ha inviato la foto al Trentino. La pericolosità della stessa ...

Roma : Bomba carta davanti alla chiesa di San Bonaventura : Roma – Si indaga sull’esplosione di una Bomba carta avvenuta ieri sera intorno alle 20.20 in via Cornelio Sisenna, davanti la chiesa di San Bonaventura, in zona Torrespaccata. Le indagini sono portate avanti dal commissariato di Polizia Casilino indaga. La dinamica L’ordigno artigianale e’ stato fatto esplodere sotto un’auto, risultata poi rubata. L’esplosione, avvertita anche nei quartieri limitrofi, ha ...

Degrado rifiuti a Roma - la buca diventa discarica davanti ai Musei Vaticani : Un recente sondaggio Eurostat aveva fatto scattare l'allarme: solo il 9% dei Romani è soddisfatto del grado di pulizia della "città eterna". Ed è proprio uno di loro, il responsabile centro studi del Movimento Animalista Rinaldo Sidoli, a denunciare in una nota l'ennesima situazione di Degrado:"Mancano i cestini della spazzatura a Roma e a viale dei Bastioni di Michelangelo, una recinzione per una buca diventa una ...