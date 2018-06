“Aiutatemi | non ce la faccio più” La scoperta disgustosa in ospedale

caffeinamagazine

(Di giovedì 14 giugno 2018) Per diversi giorni gli era sembrato di essere precipitato in un vero e proprio incubo, costretto a fare i conti con sintomi inquietanti e dolori che non gli lasciavano tregua. Lui, disperato, ha provato prima a sopportare, convinto che un po’ di riposo tra le mura di casa sarebbe stato sufficiente a rimettersi in sesto. Quando però si è accorto che la situazione non dava segnali di miglioramento ha deciso finalmente di rivolgersi ai medici per capire cosa gli stesse accadendo. Così l’uomo, 51 anni, si è presentato all’Beihai People, nella parte sud della Cina, e ha spiegato ai medici cosa gli stava accadendo: da 10 giorni il naso gli faceva molto male e perdeva sangue in continuazione, nonostante le sue accortezze. La dottoressa Lui Xiongguang, che lo ha visitato, ha così proceduto con degli esami per avere un quadro concreto della situazione. Scoprendo ...