L’atlante lunare cinese è il più dettagliato mai realizzato

Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un pizzico di Sannio, del talento di questa terra, nell’evento più visto della televisione mondiale, il Capodanno lunare , lo show mandato in onda dalla televisione di Stato cinese per uno spettacolo che inchioda un miliardo di spettatori alla televisione. L’anno ... Continua a leggere>>

New York, 10 feb – (Xinhua) – La Festa di Primavera di quest’anno, o Capodanno lunare cinese, cade il 10 febbraio, inaugurando l’Anno del drago. In tutto il mondo sono state organizzate varie attivita’ per celebrare la festivita’. Agenzia Xinhua

Continua a leggere>>