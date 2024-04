(Di venerdì 26 aprile 2024) Si è conclusa in città con2000 partecipanti,17 atelier di studio, 12 concerti la diciannovesima edizione del maggioreeuropeo della coralità scolastica. Aldi Primavera, organizzato da Feniarco, hanno partecipato 57provenienti da tutta Italia e dalla Slovenia. La pace è stato il tema ricorrente negli atelier dedicati ai bambini delle scuole primarie e medie, che tra le altre proposte di lavoro hanno potuto lavorare con la direttrice francese Mathilde Vittu e i cofondatori di un significativo progetto di educazione corale sviluppato a Betlemme e Hebron, ma hanno anche collaborato con la direttrice del coro di voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino Sara Matteucci per mettere in scena un estratto dall’opera per bambini ’Il Piccolo Principe’, nata nel 2022 per il palco della Scala e ...

Costa Volpino . Nell'ambito della rassegna "Oltreconfine Festival" , mercoledì 17 aprile alle 21, il Cinema Iride di Costa Volpino ospiterà un incontro con Francesca Fialdini . Francesca Fialdini lavora in Rai dal 2005 come conduttrice e autrice, dedicandosi con particolare attenzione ad argomenti di ...

In arrivo il festival del libro. Ospiti 37 autori in tredici location. oltre trenta eventi in tutta la città - La manifestazione prevede anche laboratori per bambini. Tra i protagonisti degli incontri figurano alcuni ritorni eccellenti come la psicoterapeuta Stefania Andreoli e volti noti come Carlo Cottarelli ...

oltre duemila studenti al Tettuccio per il festival dei cori scolastici - Ragazzi e ragazzi provenienti da tutta Italia e dalla Slovenia sono entrati in contatto grazie alla musica e al canto.

festival di Danza Excelsior. Le stelle internazionali del balletto in scena al Teatro dei Rinnovati - Oggi alle 21 Bianca Scudamore dell’Opèra di Parigi e Milo Avêque aprono il grande Galà, domani sarà rappresentato per la prima volta in assoluto ’P.I. Cajkovskij, il mistero dietro la musica’.

