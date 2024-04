’Ponti’ del 25 aprile e primo maggio - super lavoro per gli hotel | Tasso di occupazione fino al 98%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Siena, 262024 – Il meteo instabile favorisce il turismo nelle città d’arte e, in particolare, a Siena. Il trend viene testimoniato dai numeri che la presidente di Federalberghi Confcommercio Rossella Lezzi snocciola con soddisfazione: "Per il ’ponte’ del 25abbiamo undidelle camere tra il 95 e il 98%. I turisti si fermano una notte o due e scelgono la formula del pernottamento con prima colazione per essere liberi di muoversi durante la giornata". E ancora: "Grazie al progetto ’Turismo delle Radici’, lanciato dal ministero del Turismo per favorire la riscoperta dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia, in questi giorni sono presenti in città personei ...