Una miriade di eventi Gli orari della rassegna

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’edizione numero 88 di MIDA si svolgerà per il secondo anno consecutivo in contemporanea con ABITA, mostra dedicata al mondocasa e dell’abitare. Nei padiglioni Arsenale, Fureria e Basilica oltre 3000 mq dedicati all’arredamento, design e servizi per la casa. A fianco dell’area espositiva un ricco programma di iniziative: dalle mostre al Salotto degliche ospiterà autori, workshop creativi e incontri. MIDA 2024 è una mostra sempre più social, con dati in crescitacommunity digitale che ha raggiunto i 127.450 follower e la partecipazione in fiera di star del web come nonna Silvi di Castelfiorentino, diventata la nonna degli italiani che con le sue ricette e la sua simpatia ha conquistato il mondo dei social. La mostra è aperta tutti i giorni fino al 1 maggio dalle 10 alle 20 La ristorazione all’aperto chiude alle ...