Indagate le ex direttrici Menenti e Buccoliero Oggi riprendono gli interrogatori degli agenti

(Di venerdì 26 aprile 2024) MILANO Nell’inchiesta sulle torture al carcere Beccaria sono state iscritte anche due dirigenti: l’allora direttrice facente funzione Maria Vittoriae Cosima, entrambe rispondono di omissione prevista dall’articolo 40 del cp. A loro sono stati sequestrati pc e telefoni. Intantoglidella penitenziaria arrestati. Cinque dei seisentiti avevano fatto ammissioni su "reazioni di rabbia" in un contesto in cui si sentivano "impreparati e abbandonati". Dagliè emerso anche che negli anni il personale "si è dimezzato, nessuno voleva lavorare là". Dalle difese diverse istanze di scarcerazione con domiciliari su cui dovrà decidere il gip.

