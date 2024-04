Trovata a Bonascola una gattina decapitata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) CARRARA Aè statauna. Un gesto che ha suscitato l’indignazione di molti e scatenato la caccia all’uomo. Il grido è stato unanime: "pene severissime per gli autori di questi gesti disumani". Tuttavia insieme alla rabbia per il gesto raccapricciante c’è anche chi sospetta si sia trattato di un incidente addossando la resposanbilità a qualche giardiniere che con il falcia erba non ha visto il piccolo animale. E sempre a proposito di gatti il Comune di Carrara ha stanziato stanziati 3mila euro per la sterilizzazione. Con una determina dirigenziale il Comune ha affidato a uno studio veterinario carrarese l’incarico di procedere alla sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite sul territorio. Una richiesta che va a soddisfare le numerose richieste delle associazioni ...