Le parole disegnano nuovi mondi | Fate l’amore con la grammatica

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuovo appuntamento per la rassegna UmanaMente, il ciclo di conferenze che indaga aspetti particolari dell’essere umano e del pensiero con il contributo di esperti del mondo scientifico e della cultura. Domenica alle 20.30, sarà ospite al teatro Manzoni la linguista Vera Gheno (nella foto) con una riflessione dal titolo “Grammamanti. Immaginare futuri con le“. Vera Gheno si interrogherà sul senso di amare lae l’eloquio corretto. "In un mondo di sedicenti “grammarNazi“ – osserva la professoressa – c’è bisogno di recuperare un rapporto intimo, quasi carnale, con la propria lingua madre. Amarla significa difenderla da nemici immaginari, celebrarla in ogni frase, scegliere con cura ogni parola. Vuol dire smettere di pensare a come si “devono“ dire le cose e spalancare la mente a come si “possono“ dire". Vera Gheno è ricercatrice ...