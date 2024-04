Maratonina del Partigiano - vittoria doppia per Mei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tradizionale "del" ieri in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, organizzata dalla polisportiva Bonelle Asd e dal circolo Arci in collaborazione con Anpi. Nella competizione di 13 km,in famiglia per il primo arrivato nella categoria assoluti, il pistoiese campione di corsa in montagna Massimo Mei, che veste i colori dell’Atletica Castello (Fi), con un tempo di ‘43,56. Anche il padre di Massimo, Roberto Mei infatti è arrivato primo nella categoria veterani oro in 1 ora e 54. Per le altre categorie, primi sono stati Andrea Alberti nei veterani, in ‘44,34, Giuliano Burchi (veterani argento ‘51,20), Mihaela Robu (donne assolute in ‘53,36), Gianfranca Secci (donne veterane ’56,22) e Antonella Bigazzi (donne argento 1 ora, 06,02). Oltre 400 in totale gli iscritti nella corsa che prevede due distanze, ...