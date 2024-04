Pronto soccorso per gli animali | Realizzo il mio sogno infantile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Agente di viaggi durante il giorno e impegnata sulle ambulanze veterinarie di “Emergency pets Italia“ (Epi) nel tempo libero. Un’organizzazione di cui è diventata anche presidente. È la storia di Daniela Scebba (nelle foto), bollatese di 47 anni con la passione per gli. Quando è nata la sua propensione verso il mondo degli? "Da quando ero una bambina. Il mioera di fare la veterinaria, ma mio padre non voleva. O meglio, per lui avrei fatto meglio a fare il medico e occuparmi delle persone. Così mi sono trovata agente di viaggi nell’agenzia di mia sorella Patrizia". Poi cos’è successo? "Durante il periodo del Covid ho deciso di dare un senso alla mia passione e di fare volontariato. Mi sono iscritta a diversi corsi di formazione per essere operativa sulle ambulanze veterinarie e, quando è tornato ...