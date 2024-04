(Di venerdì 26 aprile 2024) Castellani Nel discorso del 25 aprile il presidente Mattarella si è soffermato sull’importanza del pluralismo, e il pluralismo delè uno dei bastioni dellaliberale senza la quale questa non può esistere. Tale richiamo del Capo dello Stato appare anche più importante dell’infinita e spesso infruttuosa discussione sull’antifascismo che anima la politica italiana. La tutela del pluralismo è, infatti, centrale sia perché i cittadini possano maturare al meglio le loro posizioni politiche sia affinché il potere pubblico possa essere scrutinato dai mezzi di informazione. Questo concetto è alla base di qualsiasi teoria liberale e anti-autoritaria del potere. Troppo spesso i partiti politici, quando sono al governo, sembrano dimenticarselo a favore di giochi di potere e smanie di controllo. Sarebbe di certo malafede o faziosità ...

Il discorso di Mattarella : "Doveroso essere uniti sull’antifascismo". E difende il pluralismo - Il capo dello Stato sull’Altare della Patria e poi in Toscana nei luoghi degli eccidi "Il regime non conosceva pietà, censurava i giornali e negava l’innegabile" .

L’informazione. Un investimento per la democrazia - Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza del pluralismo dell'informazione per la democrazia, criticando l'influenza politica sui media e sottolineando la necessità di investire in competenza e ...

La festa del 25 aprile: "Difendiamo sempre la nostra democrazia". Biffoni legge Scurati - I messaggi in piazza e dei candidati a sindaco. Biffoni: "L’antifascismo è libertà". Gianni Cenni: "Coscienza democratica nel nostro modo di vivere, senza nostalgia per il passato". Bugetti: "Difender ...

