Il lungo omaggio a Nando Orfei La storia del circo in mostra e un bosco intitolato all’artista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Unanella biblioteca comunale Gerosa Brichetto e unurbano in via Carducci sono le due nuove iniziative che colorano il “Memorialrfei“, in programma fino a domenica 28 per celebrare, il famoso artista circense, nel decennale della sua scomparsa. Inaugurata a inizio settimana e visitabile fino a domani, la, curata dalla figlia Gioia, conduce il visitatore in un affascinante viaggio attraverso rare fotografie, riconoscimenti e manifesti originali dei più grandi spettacoli e filmati che rivelano momenti significativi della carriera dell’artista e della sua famiglia. Bellissimi ed evocativi i costumi di scena esposti, cheutilizzava nelle sue performance da domatore e nei numeri di giocoleria, così come ...