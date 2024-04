La censura ignorante del regime russo che non capisce e finanzia il film Il Maestro e Margherita

(Di venerdì 26 aprile 2024) In Russia c’è stato un quid pro quo propagandistico, o cinematografico, che racconta bene come la guerra contro l’Ucraina, più che una guerra della cultura, sia una guerra dell’ignoranza. La questi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Un’ospitata in Rai cancellata all’ultimo momento che a posteriori, dopo il caso Scurati, assume tutta un’altro significato. Il racconto di come la destra elimina gli argomenti scomodi dal suo palinsesto, dalla voce di chi ne è stata vittima.Continua a leggere Continua a leggere>>

Sono stata trattata come Antonio Scurati" : a dirlo è la scrittrice e giornalista Jennifer Guerra che - in un’intervista pubblicata da BresciaOggi, L’Arena e Gazzetta di Mantova - afferma che anche lei era stata invitata a partecipare alla trasmissione "Quante Storie" ma poi il suo intervento nel ... Continua a leggere>>

Liberazione, Mattarella: "Doverosa l'unità popolare". Meloni: "La fine del fascismo pose le basi per la democrazia" - Un regime "disumano" che "negava l'innegabile" attraverso una strettissima censura dei giornali, che "non conosceva la pietà", che educava i bambini "all'obbedienza cieca ed assoluta". Un regime, quel ...

Continua a leggere>>

25 Aprile a Milano, “siamo in 100mila”. Applausi per Scurati, Anpi: “censura tradisce la Carta”. Tensione all’arrivo della Brigata Ebraica - Qualche tafferuglio ai limiti del corteo, i fumogeni e i fischi all’inno nazionale e al sindaco Giuseppe Sala. Contrariamente alle aspettative alla manifestazione per il 25 aprile a Milano non si sono ...

Continua a leggere>>

Ma Saviano scorda quando era lui a censurare gli altri - Premesso che la censura di sinistra c'è sempre stata e questo non giustifica quella di destra Premesso che la censura di sinistra c'è sempre stata e questo non giustifica quella di destra. È comunque ...

Continua a leggere>>