Siccità - l’intero Paese a rischio Regioni pronte a correre ai ripari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’acqua è un bene prezioso e primario, la fonte che ci consente di vivere. E su questo punta lo sguardo l’Agenda 2030, che con il sesto goal vuole garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, conseguendo l’accesso universale ed equo all’acqua potabile sicura e alla portata di tutti. Un obiettivo che si è posto anche la Regione Emilia-Romagna, declinando i 17 goal dell’Agenda in chiave territoriale. Diciamo, però, che la base di partenza è buona. Per efficienza del sistema idrico, infatti, l’Emilia-Romagna è ben posizionata a livello nazionale, oltre a essere fra le pochenon sottoposte a infrazione comunitaria per il rispetto delle normative europee sulle acque reflue urbane. L’impegno della Giunta verso la transizione ecologica, che punta a preservare e rinnovare le risorse a cui tutti noi ...