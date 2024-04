Opposizione soft Poche le polemiche Schlein | Carta da attuare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’sceglie di non entrare in attrito col governo sul 25 Aprile. "Siamo al minimo sindacale, dovessi dare un voto le darei un sei meno", commenta il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, riguardo al post della premier Giorgia Meloni. Mentre il suo alleato di Avs Angelo Bonelli esorta la premier a essere conseguente e togliere la fiamma dal simbolo e deplora la "nostalgia" che alligna in qualche ministero. Ma il fatto è che la quasi totalità dei commenti di centrosinistra tendono a eluderefrontali contingenti. A cominciare dalla leader del Pd Ellyche, arrivando il piazza a Milano, onora "la festa in cui si ricorda chi ha dato la vita e con tanto sacrificio ha dato le basi per la democrazia di questo Paese" con parole tutto sommato non dissimili rispetto a quelle di Meloni. Ma aggiungendo ...