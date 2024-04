Udinese - Cannavaro debutta con sconfitta nel recupero Cristant - e la Roma va

Udinese, cannavaro: "In questo periodo nulla va bene, ho parlato con i giocatori" - L'attuale tecnico dell'Udinese ha parlato dopo la sconfitta contro la roma: "In questi due giorni ho cambiato poco, anche perché non avevo tempo". Sconfitta all'esordio per Fabio cannavaro sulla ...

Udinese-roma, cannavaro: "C'è nervosismo e si commettono errori che si pagano" - Fabio cannavaro, sconfitto all'esordio sulla panchina dell'Udinese, nell'ultima parte del match contro la roma terminato oggi e sospeso qualche settimana fa dopo il malore a Ndicka, prova ad ...

Colpo della roma a Udine, gol vittoria di Cristante al 95' - I giallorossi strappano i 3 punti nel recupero della partita interrotta al 72' il 14 aprile per il malore del difensore Ndicka ...

