Giovedì prossimo l’ultimo summit Poi tutti a casa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il giorno X sarà il 2 maggio. È fissato perinfattiincontro con la Moreschi, la griffe vigevanese di scarpe di lusso che ha annunciato la decisione di decentrare la produzione, chiudere lo stabilimento di via Cararola e licenziare i 59 operai e il personale. Se non si dovesse arrivare a un’intesa, dal giorno successivo scatteranno i licenziamenti. L’assemblea dei lavoratori ha deciso di non accettare la nuova proposta avanzata dalla proprietà e di non valutarne altre sino a che non saranno saldate le pendenze relative ai dipendenti che hanno lasciato l’azienda nel 2023 e non hanno ancora ricevuto tutte le spettanze. Non è stata presa in considerazione nemmeno l’ultima proposta che non dà alcuna indicazione sul pagamento degli stipendi, dei fondi, delle ex festività e delle ferie, limitandosi a proporre un bonus di 2mila euro lordi ...