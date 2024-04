Dall’inglese all’intelligenza artificiale La scuola investe sul rinnovamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’istruzione è un diritto fondamentale espresso dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Un diritto a cui i bambini e le bambine di tutto il mondo devono avere garanzia di accesso, come spiega l’Onu nel goal 4: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. L’Emilia-Romagna può contare su scuole e plessi educativi all’avanguardia, dall’inserimento al nido fino al percorso accademico universitario. Uno degli obiettivi di questa macro area è garantire uno sviluppo infantile di qualità, in modo che gli alunni siano pronti per l’istruzione primaria. Con il progetto ‘Sentire l’inglese’, molti bambini imparano una lingua straniera già nel percorso educativo 0-3 anni. La Regione sta attivamente lavorando anche per abbattere le liste d’attesa, rendendo gratuito l’asilo nido per le famiglie che risiedono in montagna e ...