Tre donne per fare la rivoluzione Festa scudetto con vista sul futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Maria Sole ha le spalle larghe, è abituata a portare un fischietto più pesante di quello degli altri. La Ferrieri Caputi è stata la prima donna ad arbitrare un incontro di serie A, ora guiderà una terna tutta al femminile, per la prima volta: succederà domenica alle 12.30 in Inter-Torino, partita dellaannunciata per Inzaghi e i suoi. Con la Ferrieri Caputi ci saranno anche le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La scelta dell’Aia è ovviamente politica, ma è anche una fotografia precisa dei tempi: gli arbitri maschi sono in crisi di vocazione, leaumentano e in fondo questa è soltanto la trasposizione con cartellini e fischietto di una dinamica sociale, mica solo sportiva. Oltre che il frutto di un lavoro preciso che l’Aia porta avanti da un po’: "È una designazione che ci riempie d’orgoglio – ha ...