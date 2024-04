Multe - in tre mesi incasso di 1,6 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Secondo le statistiche, Siena è ai primi posti in Italia per numero dielevate. Ma quanto ha accertato l’amministrazione comunale di Siena? Dal primo gennaio al 31 marzo di quest’anno le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada hanno comportato l’emissione di verbali per un totale di 1.347.595 euro, mentre quelli dovuti al superamento dei limiti di velocità (attraverso la rilevazione del tutor) porteranno nelle casse del Comune 220.797 euro. Ci sono poi le sanzioni per violazioni di altre leggi o regolamenti (22.176 euro). Palazzo pubblico infine incasserà 166.194 euro dal rimborso per le spese postali e di elaborazione dellestesse, per un totale di oltre 1,7di euro. All’inizio di aprile l’assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale, Enrico Tucci (foto), aveva annunciato in ...